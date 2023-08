Vertrekt goudhaantje KAA Gent (voor recordbedrag) snel?

Een nieuw seizoen, een nieuwe GIft Orban-show? Zelf gaf hij aan dat hij naar een grotere competitie wil. Of het daar ook meteen moet van komen?

KAA Gent wil 25 miljoen euro willen vangen voor de Gift Orban, met Lille, Lens en enkele Turkse ploegen is er ook de nodige interesse. Gift Orban zelf? Die gaf na de match tegen Zilina aan wel open te staan voor een vertrek naar een grotere competitie.

"Ik hou van België, maar ik wil naar een grotere competitie. Daar kan ik nog meer ervaring op doen en zo beter worden. Mijn manager doet zijn werk, ik doe gewoon mijn job."

Tot het tot een transfer komt, zal Gift Orban dus naarstig verder werken en Gent aan doelpunten en punten proberen helpen. Al kan elke wedstrijd dus ook meteen de laatste worden.

Efficiëntie

Vanhaezebrouck wil voorlopig niet over transfers spreken en wacht dus af. Hij geeft duidelijk aan dat de spits niet met een tranfer bezig lijkt te zijn.

"Of Gift Orban wat minder efficiënt was? De ene keer vliegen ze binnen zonder moeite, in andere matchen is het wat moeilijker. Hij heeft vorig seizoen ook zo'n momentjes gehad."