Afscheid van de legendarische Gianluigi Buffon (45): records en prijzen in overvloed en slechts twee hiaten op zijn palmares

Gianluigi Buffon (45) hangt zijn handschoenen definitief aan de haak. Een overzicht van de carrière van een van de beste doelmannen aller tijden.

Op zijn 45ste stopt Gianluigi Buffon ermee. Hij had nog een contract tot eind volgend seizoen bij de Italiaanse tweedeklasser, maar ontbindt dat contract nu in onderling overleg door blessurelast de afgelopen jaren.

In een carrière van 28 jaar staan slechts drie clubs op het palmares van Buffon. In 1994 begon alles op zijn 17de bij Parma. In 2001 trok hij naar Juventus voor 52.88 miljoen euro, waarmee hij nog altijd de op twee na duurste doelman ooit is.

Na slechts één jaar bij PSG keerde Buffon in 2019 terug bij Juventus en speelde er nog twee jaar. In 2021 maakte hij de cirkel compleet door naar Parma terug te keren. De records en de prijzen stapelde Buffon tijdens zijn carrière op.

Indrukwekkend palmares

Meeste caps voor Italië (176), meeste clubwedstrijden als Italiaan (975), meeste Serie A wedstrijden (657), meeste Serie A titels (10), langste clean sheet in Italië (975 minuten) en de eerste doelman met meer dan 500 clean sheets. Het staat allemaal op het palmares van Buffon.

Het WK in 2006 met Italië kan als het hoogtepunt gezien worden voor de fiere Italiaan, die het volkslied altijd uit volle borst meezong. Enkel het EK en die felbegeerde Champions League, zijn een blinde vlek op het palmares van Buffon.