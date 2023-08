Jeugdvoetballer van Belgische eersteklasser moet de club verlaten na betrokkenheid bij verkrachting en mishandeling

De jeugdvoetballer van de Belgische eersteklasser die in Malta aanwezig was bij de verkrachting van een 17-jarig meisje door haar ex-vriend en de mishandeling van een jongen die in haar gezelschap was, moet vertrekken bij de club.

De jonge voetballer, tevens jeugdinternational, was aanwezig bij de feiten met het meisje, maar zou er zelf niet aan deelgenomen hebben. Hij bood echter ook geen hulp. “We hebben het vonnis gevraagd. En volgens onze advocaat was dat duidelijk”, vertelt de club aan HLN. Wel zou hij betrokken zijn geweest bij de mishandeling van de 16-jarige vriend en gaf dat ook toe. Hij kreeg meteen één jaar cel met uitstel. De profclub waar de jongen speelde (omwille van zijn minderjarigheid mogen we de naam niet meegeven) besliste om zijn contract te ontbinden. “We hebben met hem en zijn entourage samengezeten en hebben niets definitiefs beslist voor we het vonnis konden lezen. Maar volgens onze advocaat was dat duidelijk en genoeg om de samenwerking te beëindigen. Wij willen ons niet met zulke feiten associëren.”