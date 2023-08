Lukaku heeft een akkoord met nieuwe club, maar... transfer hangt af van andere spits

Romelu Lukaku heeft een akkoord met Juventus voor drie seizoenen met optie op een vierde. Daarmee is de transfer echter bijlange nog niet rond, want Chelsea onderhandelt met de Oude Dame over een andere spits.

Juventus en Chelsea moeten er nog uitkomen over de transfer van Dusan Vlahovic. Inter vraagt immers 50 miljoen voor de Servische spits en wil er minstens 40. Chelsea is dan weer begonnen met een laag openingsbod. Juventus heeft dit seizoen geen inkomsten uit Europa omdat ze geweerd werden door de UEFA. Ze willen rekenen op een ervaren spits en Vlahovic heeft ook al de nodige medische problemen gehad. Momenteel zijn er ook zorgen over zijn adductoren. En ze willen meespelen voor de Scudetto. Een ruil - met eventueel nog wat geld er bovenop - zou Juventus goed uitkomen. Chelsea van zijn kant rekent niet op Lukaku en zou met Vlahovic graag een spits binnenhalen die in de toekomst voor een meerwaarde kan verkocht worden.