Opvallend: 'Enkele maanden na zijn ontslag bij Rode Duivels... heeft Belgische voetbalbond plots wél plaats voor Vermaelen'

De Belgische voetbalbond is momenteel bezig met een herstructurering van de jeugdelftallen. Op die manier komt Thomas Vermaelen dan toch opnieuw in beeld.

We schreven gisteren al dat er veel bedrijvigheid is in Tubeke. De KBVB wil moderniseren en structureren. Dat kan je via DEZE LINK nalezen.

Het Laatste Nieuws weet dat Thomas Vermaelen op die manier opnieuw op de radar komt. De voormalige Rode Duivel is één van de kandidaten om hoofdcoach te worden bij een jeugdelftal.

Hoofdcoach bij... jeugdelftal

Dat is op z’n minst opvallend te noemen. Vlak na de komst van Domenico Tedesco nam de Belgische voetbalbond afscheid van Vermaelen. Nu blijkt er toch plaats te zijn voor de voormalige verdediger.