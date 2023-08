Staat Johan Bakayoko nu al voor een van de belangrijkste keuzes in zijn carrière?

Na een succesvolaa seizoen bij PSV staat de jonge Rode Duivel in de belangstelling van Napoli. Is vertrekken nu al de juiste keuze?

Treedt Johan Bakayoka straks in de voetsporen van Dries Mertens? Tien jaar geleden trok Mertens van Eindhoven naar Napels en werd er een van boegbeelden van de club. En op zijn positie vertrekt misschien ook Hirving Lozano bij Napoli, dat hem ook al haalde bij PSV.

Vorig seizoen ontplofte Bakayoko helemaal bij PSV. Met zijn speelstijl, explosiviteit, techniek en ook zijn scorend vermogen maken hem gegeerd bij Europese topclubs. Vorige winter trok ook PSG al aan zijn mouw.

In maart van dit jaar maakte Bakayoko ook zijn debuut bij de Rode Duivels en gaf hij meteen zijn eerste assist aan Romelu Lukaku. In zijn vierde interland, in juni tegen Estland, zorgde de jonge Belg nog voor de 3-0 eindstand met zijn eerste goal.

Nu al een belangrijke carrièrekeuze?

Bakayoko verklaarde eerder deze week dat hij met PSV eerst de landstitel wil pakken voor hij Nederland wil verlaten. Dat kan twee kanten uitgaan voor Bakayoko. Of hij breekt helemaal door en verlaat na het seizoen PSV door de grote poort.

Of hij krijgt het moeilijk om te bevestigen bij PSV, waarna het moeilijk wordt om nog snel een transfer te maken naar een topclub zoals Napoli. Maar de keuze om in Eindhoven te blijven kan ook zijn omdat Bakayoko met het EK in zijn achterhoofd zit.

Een transfer naar Napoli, waar hij het eventueel ook moeilijk zou krijgen om zich door te zetten, zou een serieuze knauw geven aan zijn kansen op een selectie voor het EK in Duitsland. Spelen is dus noodzakelijk en de juiste keuze maken dit seizoen is dat dus ook.