Vanhaezebrouck grasduint in het verleden en komt met ferme kwinkslag richting eigen club

KAA Gent won in eigen huis met 5-1 van Zilina. En dus kan en mag het in de terugwedstrijd niet meer verkeerd lopen, toch?

De kans dat Zilina in eigen huis een 5-1 goedmaakt tegen Gent? Quasi onbestaande. Daarvoor toonden de Slowaken zich ook gewoon te onmondig in de Ghelamco Arena.

Maar zeg nooit nooit natuurlijk, want het heeft al gespookt in bepaalde ontmoetingen met heen- en terugwedstrijden.

© photonews

Zo verwees Hein Vanhaezebrouck naar een koppel matchen uit zijn periode toen hij coach was bij KV Kortrijk. Toen maakte ... KAA Gent een 5-1 uit de heenwedstrijd goed.

Het was de Beker van België in het seizoen 2008-2009. Toenmalig tweedeklasser Kortrijk had met onder meer een hattrick van Istvan Backx met 5-1 gewonnen in de heenmatch. Een maandje later losten de Buffalo's het alsnog op met een 4-0 in eigen huis.

Best mogelijke manier

"Ik heb ooit eens 5-1 gewonnen tegen een ploegje, en met een twaalfde man binnen het veld zijn we toen toch nog uitgeschakeld", aldus Vanhaezebrouck met een kwinkslag naar de tijd van toen. "We verloren met 4-0."

"Met dank aan een corner die er geen was onder meer. We hopen dat het nu zover niet komt uiteraard, maar we moeten die match op de best mogelijke manier afwerken."