Antonio Nusa heeft een bedenking bij etiket dat hij opgeplakt krijgt

Antonio Nusa is een jongen die barst van het talent, maar dat is vooralsnog niet te zien in zijn statistieken. Bij Club Brugge wacht iedereen tot hij ontploft. Hijzelf denkt daar ook aan, maar hij wil ook niet de druk voelen van de opvolger van Noa Lang te moeten zijn.

De nog steeds maar 18-jarige Noor speelt op de positie van de vertrokken Nederlander, maar wil er liefst niet mee vergeleken worden. "Noa Lang vervangen? Ik denk niet dat iemand dat kan. Laat mij maar gewoon de nieuwe Antonio Nusa van Club Brugge worden", klinkt het in HLN. Hij moet wel beslissender worden. Voor doel ontbreekt hij nog kalmte en rust om het af te maken. "Ik weet dat ik er nog niet ben, gelet op mijn kwaliteiten, maar die matchen doen me wel deugd." Hij doet er ook alles aan. "Ik train veel extra - de kine's moeten mij soms tegenhouden. En ik bekijk samen met de trainers al mijn beelden terug. Laat mij nu maar die eerste goal scoren. Dan komt de rest wel vanzelf."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Aarhus GF - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.