Vandenbempt begrijpt wat de profclubs stoort aan scheidsrechterswerking: "Er kan er makkelijk één geschrapt worden"

Het seizoen is één speeldag ver en het ging de afgelopen week bijna elke dag over de scheidsrechters. En uitgerekend nu vragen die om opslag. Dat geld moet ook van de Pro League komen, maar daar willen ze eerst een betere werking van het scheidsrechtersdepartement.

Want het is niet zo dat de Pro League niet wil meegaan in opslag voor de VAR en de assistenten, die momenteel niet naar behoren betaald worden.

"Onlangs viel het woord staking, dreigend uitgesproken door verongelijkte scheidsrechters die – zeer terecht – vinden dat ze recht hebben op een minstens geïndexeerd loon en een betere verhouding in de vergoeding tussen refs, VAR’s en assistenten", schrijft Peter Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

De clubs vinden echter dat het beschikbare budget van 7 miljoen euro anders besteed kan worden. "Een inkrimping van de uitgebreide managementstructuur bijvoorbeeld, van het duo Herbert Fandel-Bertrand Layec kan er makkelijk één geschrapt worden."

Scheidsrechtersbaas Layec is immers niet populair bij de clubs. "Met de zelfbewuste Fransman is het overigens lastig communiceren voor de profclubs en met zijn koppige verzet tegen transparantie en verandering en zijn falend peoplemanagement heeft Layec zich stilaan onmogelijk gemaakt.”