Volgt er voor Manchester City de volgende toptransfer? Pep Guardiola hint al dan niet op Rode Duivel

Manchester City haalt zo goed als zeker Josko Gvardiol en zou daar maar liefst zo'n 90 miljoen euro voor betalen. Het lijkt erop dat er nog een toptransfer zal komen en mogelijk wordt dat Jérémy Doku.

Sinds enkele dagen wordt Jérémy Doku bij Manchester City genoemd. Hij zou zo'n 50 miljoen euro moeten kosten en zou de opvolger van Riyad Mahrez moeten worden, die naar Saudi Arabië gaat.

Op een persconferentie liet trainer Pep Guardiola zich over een mogelijke transfer uit. "Ik weet het niet. Ik denk dat we wel iets vinden. Ik denk dat we met iets zullen komen. Maar het is nog niet rond", zei hij zonder een naam te noemen. Al was hij wel duidelijk dat er iets zit aan te komen. Of het Doku wordt, zullen we de komende dagen zien.

Bruno Genesio, de trainer van Rennes, klinkt ondertussen al fatalistisch over Doku en vreest dat de winger zijn team zal verlaten. "Het hoort ook bij het leven van een club om jonge spelers aan prestigieuze clubs te verkopen en om goed te verkopen, maar ik denk dat we hebben laten zien dat we ook in staat zijn om bepaalde vertrekken te compenseren", klonk het in L'Equipe.