Waar is de creativiteit naartoe? Ronny Deila moet oplossingen vinden, mogelijk te beginnen met zijn systeem

Tegen het Deense Aarhus werden de problemen bij Club Brugge weer eens blootgelegd. Als er een blok aan de overkant staat, heeft Club het moeilijk om erdoor te voetballen. Ronny Deila zal oplossingen moeten vinden.

Eén daarvan is een simpele aanpassing in zijn systeem. Momenteel speelt Club met twee controlerende/verdedigende middenvelders: Onyedika en Rits. Dat is er één te veel als ze deftig willen opbouwen. Deila wil echter eerst defensieve stabiliteit vooraleer hij aan zijn aanval begint te werken.

Dat is echter niet waarom ze in Brugge naar het stadion komen. Van een ploeg die de voorbije jaren zo dominant was, verwachten ze doelpunten, kansen en spektakel. De driehoek op het middenveld omkeren lijkt daarvoor de makkelijkste oplossing te zijn.

Met Zinckernagel zou er dan iemand naast Vanaken komen te staan. Of Vetlesen kan één van die twee posities ook bezetten. In ieder geval heeft Club een mannetje meer hoger op het veld nodig. Momenteel wordt er immers te weinig gedaan met de twee flanken in het laatste deel van het veld.

En ook de diepe spits zit veelal te wachten tot er eens een goeie bal bij hem belandt. Twee aanvallend ingestelde middenvelders kunnen dat oplossen. Maar mogelijk wacht Deila nog op een grote defensieve versterking. Iemand die zijn afweer kan leiden en de meeste problemen kan oplossen.