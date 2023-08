Wouter Vrancken draait de knop om en heeft een boodschap voor de supporters: "Daar kunnen ze op rekenen"

KRC Genk moet zaterdag opnieuw al aan de bak. De volgende tegenstander is Eupen en tegen hen proberen ze de uitschakeling tegen Servette door te spoelen.

Wouter Vrancken vertelde op de persconferentie voor de match tegen Eupen dat er na de Champions League-uitschakeling binnen de spelersgroep nog altijd ongeloof is. "Maar ook teleurstelling verwerken hoort bij topsport", klonk het.

Tegen Eupen wil de trainer van KRC Genk meteen de knop omdraaien. Al zal hij opnieuw roteren: "Het is wetenschappelijk bewezen dat 2 dagen te weinig zijn om van een inspanning volledig te recuperen. Zaterdag zullen we bij onze keuzes met verschillende zaken rekening houden."

Ten slotte richtte Vrancken zich ook nog tegenover de supporters. "We hebben een goede voorbereiding gespeeld en daarna volgden een degelijke wedstrijd in Genève en met mooi voetbal een heel goede match in Molenbeek. En thuis tegen Servette FC was het ook niet allemaal zo slecht als her en der te lezen viel. We zullen mentaal klaar zijn voor de wedstrijd tegen Eupen. Daar kunnen de supporters op rekenen", besloot hij.