Zwaar ontgoochelde Deila is niet mals na belabberde prestatie Club Brugge

Na de heenmatch was het al duidelijk dat Club Brugge door zou gaan naar de volgende ronde. Ronny Deila wisselde dan ook op verschillende plaatsen voor de terugmatch in Denemarken. Maar zijn spelers gaven niet thuis.

De prestatie van Club was op alle vlakken ondermaats. "Ik ben ontgoocheld over de eerste helft", zuchtte de Noor na de match. "Het ontbrak ons vooral aan power en tempo, maar ik heb geen gebrek aan focus gezien."

Hij probeerde wel zijn spelers wat uit de wind te zetten. "AGF Aarhus is geen slecht team en was misschien wel de zwaarst mogelijke loting. Bijgevolg mogen we zulke matchen niet als vanzelfsprekend nemen."

Maar hij was ook niet mals. "We staan weer met de voeten op de grond. Het is belangrijk om uit te kijken naar de volgende wedstrijd. En uiteraard moeten we ook oplossingen zoeken voor wat minder liep."