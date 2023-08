Waar ligt de toekomst van Aster Vranckx? "Een eer dat zo een vereniging mij wil hebben"

Het is nog steeds niet duidelijk waar Aster Vranckx komend seizoen aan de slag gaat. De middenvelder keerde na een uitleenbeurt aan AC Milaan terug naar Wolfsburg, maar het is niet zeker dat hij daar zal blijven.

Want PSV toont concrete interesse in de Belgische middenvelder. "Ik ben blij weer in Wolfsburg te zijn. Al het andere gaan we zien. Voor mij is het een eer, als een vereniging als PSV mij wil hebben, maar ik ben nu terug bij VfL en totaal gefocust op wat hier gebeurt", aldus Vranckx in een interview voor Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Ook Technisch directeur Earnest Stewart gaf in een interview voor de supercup toe dat de ex-speler van KV Mechelen een optie is. "Dat is een van de spelers, waar we wel oren naar zouden hebben als Sangaré vertrekt. Hij is een van de kandidaten.”

Daarnaast tonen de Eindhovenaars ook interesse in Malik Tillman. Het zou de Duits-Amerikaanse middenvelder van Bayern München willen huren. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij Rangers.