Analist is zeer helder over penalty Anderlecht

RSC Anderlecht heeft zijn eerste punten van het seizoen beet. Over een belangrijke fase was er wel deining.

Een afgekeurd doelpunt en een dubieuze penalty. Dat was het verschil in Anderlecht - Antwerp. Kasper Dolberg zorgde voor de 1-0, na een licht contact. Ook Wesley Sonck had daar iets over te zeggen.

"Toby Alderweireld gaat er vol in en doet eigenlijk niks, maar Ndiaye gaat erover. En dus is er contact tussen beide spelers."

Te makkelijk

"En als er contact is wordt het nooit herbekeken door de VAR", was hij duidelijk bij Eleven Sports. Te makkelijk volgens de analist. Zeker gezien het een contact van knie tegen knie was.

De VAR kwam inderdaad niet tussen, de rest is geschiedenis. Was het volgens u een strafschop? Laat het ons zeker weten in de reacties en deel uw mening.