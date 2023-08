Vandereycken heeft tip voor Riemer: "Daar mag een coach niet naar kijken"

De ontlading was zondag groot in het Lotto Park. RSC Anderlecht won met 1-0 van kampioen Royal Antwerp FC.

Trainer Brian Riemer werkt hard om RSC Anderlecht naar de top van de Belgische competitie te loodsen. Alleen moet de Deen het stellen met de spelers en de middelen die voorhanden zijn.

Met Théo Leoni, die goed inviel op Union SG en zijn kans kreeg tegen The Great Old, lijkt Anderlecht er al een nieuwe publiekslieveling bij te hebben.

“Hij had het moeilijk om te bevestigen”, zegt René Vandereycken over Leoni aan Het Nieuwsblad. “Dat zie je vaak bij jonge spelers die het dan plots vanaf de aftrap moeten tonen. De fans van Anderlecht hebben hem heel graag, maar daar mag een coach in principe niet naar kijken.”

Leoni is zelf heel tevreden met de kans die hij, op zijn 23ste toch al, krijgt. “Het is lang wachten geweest op mijn kans en ik heb zware momenten gekend”, geeft de middenvelder toe. “Op den duur wordt het moeilijk om maar te blijven werken in de schaduw. Waarom mijn kans niet eerder gekomen is? Ik ben niet de coach en kan daar niet op antwoorden.”

De speler is ook zeer lovend over zijn trainer. “Hij draait zotte werkuren en het enige dat hij wil, is Anderlecht beter maken. Iemand die zo positief is als hij, kunnen wij op dit moment goed gebruiken.”