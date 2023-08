Zoektocht naar speelminuten: KRC Genk rondt opnieuw een transfer af

De concurrentiestrijd bij KRC Genk is enorm. En dus is men bij de Limburgers volop bezig om de kern op te schonen.

Enkele dagen geleden werd al afscheid genomen van Rasmus Carstensen, die op uitleenbasis naar Duitsland is vertrokken. En nu is er een nieuwe doorbraak in een ander dossier.

Ook Nicolas Castro vertrekt namelijk. Hij trekt zoals verwacht naar de Spaanse tweedeklassser Elche. Ook hier gaat het om een uitleenbeurt, met aankoopoptie.

Castro verloor vorig seizoen de concurrentiestrijd van Bilal El Khannouss op het middenveld en vertrekt nu dus naar andere oorden. Vorig jaar kocht Genk hem nog voor meer dan drie miljoen euro.

Gracias, Nicolás 💙 Our midfielder will play for the rest of the season at Elche CF KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 7, 2023

In Limburg staat hij nog tot 2027 onder contract, dus een terugkeer en doorbraak later in zijn carrière is in principe nog steeds mogelijk. Maar dus eerst meer speelminuten in Spanje.

Vorig seizoen kwam hij niet verder dan één assist bij Genk in 23 wedstrijden, al ging dat vooral over invalbeurten. In totaal kwam hij tot amper 569 speelminuten.