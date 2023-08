De verrassende leider in de JPL: "Bij het begin van de voorbereiding wilden ze allemaal nog uitgeleend worden"

STVV staat na twee winstmatchen helemaal bovenaan het klassement. De perfecte start, da's van het seizoen 2015-2016 geleden. Bij de Kanaries waait een nieuwe wind. Eentje waarbij de jeugd ook belangrijk is geworden.

Jarne Steuckers scoorde de beslissende goal in Kortrijk. "Maar mijn man van de match was Rein Van Helden”, aldus voorzitter David Meekers. “Bij het begin van de voorbereiding hadden ze alle drie nog het idee om opnieuw uitgeleend te worden, maar die situatie veranderde meteen nadat ze vertrouwen voelden van Fink.”

Zondag komt Anderlecht naar Stayen. Meekers wil dan ook nog met de voeten op de grond blijven. “We moeten niet te hoog van de toren blazen, want je weet nooit, misschien verliezen we tegen Anderlecht met 0-3 en dan is het terug naar af. Maar we mogen genieten van dit moment, net als de jonge gasten die het fantastisch doen."

Hij ziet ook dat de mentaliteit goed zit. "Het is een ander verhaal dan destijds met Dompé en co. Ik ken veel ouders van de spelers die het nu goed doen. Dat zijn stuk voor stuk mensen die hun zonen met de voeten op de grond houden."