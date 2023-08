Daar is alweer de volgende Europese affiche: bij KAA Gent weten ze wat heel belangrijk zal zijn

De wedstrijden volgen mekaar snel op voor KAA Gent. De volgende Europese affiche kondigt zich alweer aan, met het bezoek van Polon Szczecin in de Ghelamco Arena.

Het is niet de eerste keer dat de Gentenaars in Europa een Poolse tegenstander moeten bekampen. In het seizoen 2018-2019 was er de dubbele ontmoeting met Jagiellonia Byalistok. Iets verser in het geheugen zit de confrontatie met Rakow Czestochowa van twee jaar geleden. Gent verloor toen uit met 1-0, maar won thuis met 3-0.

Doelpunten van Tissoudali, Odjidja en De Sart zorgden er voor dat de nederlaag uit de heenmatch nog goedgemaakt kon worden. Ze hebben bij Gent wel wat geleerd uit het verloop van die wedstrijden. Zo zijn ze er zich van bewust dat het ook deze keer opnieuw moeilijk kan worden, vangen we op bij de Buffalo's.

Fanatieke Poolse aanhang

De indruk die ze bij Gent van ploegen uit de Poolse competitie hebben, is dat ze vrij agressief en aan een hoge intensiteit spelen. Daarom zal het belangrijk zijn om thuis een goed resultaat te boeken. Want in Polen zijn de supporters vrij fanatiek en dat kan een extra duw in de rug betekenen voor de tegenstander in de terugmatch.