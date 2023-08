Romelu Lukaku krijgt de volle lading van de fans van Juventus in oefenduel

Juventus speelde een oefenwedstrijd tegen de eigen beloften. Het won vlot met 8-0, maar dat was voor de fans van Juventus niet belangrijk. Het ging alleen maar over Romelu Lukaku. Al kreeg Dusan Vlahovic ook wel de nodige gezangen.

Al vanaf de eerste minuut waren de fans van Juventus aan het zingen dat Romelu Lukaku niet welkom is bij hun club. De huidige nummer 9, Dusan Vlahovic echter die kreeg de nodige lof betuigingen van de fans. Het ging zelf zo ver dat na de wedstrijd de fans het terrein opkwamen om hun gezangen nog wat kracht bij te zetten.

Ondertussen zijn Juventus en Chelsea nog steeds aan het onderhandelen over een transfer tussen Lukaku en Vlahovic. Het water tussen beide partijen was al diep, maar dat gaan alleen nog maar dieper worden nu.

❗❗Juventus fans on the pitch gathered to chant:



"WE DON'T WANT LUKAKU"#Juventus pic.twitter.com/Y6fRJraXko