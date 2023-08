Comeback van gestopte Rode Duivel na blessure van Courtois? 'Eerste stap ligt bij de voetbalbond'

In maart kondigde Simon Mignolet zijn afscheid aan als international. De blessure van Thibaut Courtois zou wel eens voor een comeback kunnen zorgen.

Vanmiddag raakte bekend dat Thibaut Courtois een kruisbandletsel opgelopen heeft. Dat is niet alleen voor de speler zelf en Real Madrid een fikse domper, maar ook voor de Rode Duivels waardoor Courtois toch terug verwacht werd, ondanks de perikelen over de aanvoerdersband.

Volgens Het Nieuwsblad zit een comeback van Simon Mignolet er wel degelijk in. De ex-Rode Duivel had bij zijn afscheid aangegeven dat hij altijd wilde terugkeren als er problemen of blessures waren.

De krant is wel van oordeel dat de voetbalbond de eerste stap zal moeten zetten en dan is het aan de doelman van Club Brugge om te beslissen of hij op de kar springt.

Al is het ook uitkijken wat bondscoach Domenico Tedesco wil. Hij heeft met Matz Sels en Koen Casteels twee vaste namen en er zijn nog enkele doelmannen die in aanmerking komen voor een plaatsje bij de Rode Duivels.