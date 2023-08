'Mike Trésor vraagt onderhoud met Genk-bestuur aan én is héél duidelijk over zijn toekomstplannen'

De kans is héél groot dat KRC Genk deze zomer nog afscheid zal moeten nemen van één van de absolute sterkhouders. Mike Trésor Ndayishimiye heeft zijn vertrekwens kenbaar gemaakt.

Het Belang van Limburg weet dat Mike Trésor Ndayishimiye in een gesprek met Dimitri De Condé heeft aangegeven dat hij deze zomer wil vertrekken bij KRC Genk. De transferwens van het 24-jarige goudhaantje is geen verrassing, maar deze keer spreekt hij het ook duidelijk uit.

Genk wil meewerken aan een transfer, maar dan moet het correcte bedrag op tafel komen. De marktwaarde van Mike Trésor wordt geschat op vijftien miljoen euro, maar de Limburgers willen – ondertussen werd de speler ook Rode Duivel – minstens twintig miljoen euro op tafel zien komen.

Wel interesse, géén hoog bod

Er is interesse in Mike Trésor, maar geen enkele club is bereid om dat bedrag op tafel te leggen. PSV, Burnley FC en Fulham FC kwamen al met officiële aanbiedingen, maar die schommelden telkens rond de marktwaarde van de speler.