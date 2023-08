OFFICIEEL CEO van Lommel SK heeft wat te zeggen over monstertransfer van Vinicius De Souza

Lommel bevestigt dat Vinicius de Souza de volgende stap in zijn carrière zal zetten bij de Engelse Premier League club Sheffield United FC. Vinicius heeft zowel op persoonlijk als professioneel vlak grote stappen gezet in zijn ontwikkeling.

In oktober 2020 verhuisde Vinicius van Flamengo in Brazilië naar Noord-Limburg. Lommel gaf Vinicius de kans om zich te ontwikkelen in Europa. Tijdens het seizoen 2020/2021 van Lommel bleef Vinicius groeien, werkte hij hard en blonk hij uit binnen de systemen van de club. Dit wekte de interesse van verschillende binnen- en buitenlandse clubs, voordat Lommel hem voor één seizoen uitleende aan KV Mechelen.

Vinicius bleef zijn uitzonderlijke kwaliteiten tonen in Mechelen. Zijn fysieke en mentale kracht waren duidelijk zichtbaar voor heel België. Lommel SK volgde Vinicius' ontwikkeling natuurlijk op de voet en in de zomer van 2022 besloot LSK dat het tijd was voor een nieuwe stap hogerop. Zo kwam Vinicius terecht bij de Spaanse eersteklasser RCD Espanyol. Vinicius speelde vorig seizoen 34 wedstrijden bij Espanyol en was een van de sterkhouders bij de ploeg uit Barcelona.

Na een jaar ervaring in La Liga, vond de 24-jarige middenvelder een nieuwe uitdaging met de permanente transfer en langetermijncontractaanbieding van Sheffield United.

“Vinicius is een voorbeeld van het bijzonder sterke Lommelse aanbod van jong talent”, klinkt het op de website van de club. “Lommel SK zet zich in voor de ontwikkeling van jonge, talentvolle voetballers. De club is gespecialiseerd in het creëren van individuele ontwikkelingsplannen die spelers maximale kansen geven om te groeien. Dit wordt erkend op het internationale podium met spelers zoals Vinicius die interesse krijgen van clubs op het hoogste niveau. Dit seizoen zal Lommel blijven rekenen op jong talent omdat de club de ambitie heeft om te strijden voor promotie en verdere groei te stimuleren.”

CEO Mike Green is enorm blij met deal waarmee meer dan 12 miljoen euro gemoeid is. “Dit is een geweldige kans voor Vinicius en hij verdient het. We zijn er trots op dat we deel hebben uitgemaakt van Vini's reis en hem niet alleen hebben zien ontwikkelen - maar ook zien bloeien - tijdens onze tijd samen. We zijn erg blij en trots en wensen Vinicius veel succes in zijn toekomst. Dit toont nogmaals de toegevoegde waarde die Lommel en het Belgisch voetbal te bieden hebben. Vinicius, het is een eer om je te zien groeien tot de persoon en voetballer die je vandaag bent. Veel succes in je verdere carrière en je zal altijd een thuis hebben in Lommel.”