Wow: 'Grote concurrent voert forcing om Roméo Lavia weg te snoepen van talmend Liverpool'

Vorige week trapte Southampton haar seizoen in de Engelse tweede klasse af tegen Sheffield Wednesday. Ondertussen blijft het wachten op een definitieve oplossing voor Roméo Lavia.

De Belgische defensieve middenvelder gaf eerder al aan dat hij geen interesse had om mee te degraderen naar The Championship. En aan interesse geen gebrek.

Liverpool was de voorbije weken heel concreet en had al een bod gedaan van meer dan vijftig miljoen euro. Maar ze talmen om het laatste, nodige spurtje in te zetten.

En daar zou Chelsea nu willen van profiteren. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano willen zij wél de nodige extra miljoenen op tafel leggen.

56 miljoen en meer?

Ze zouden bij Southampton aankloppen met een bod van om en bij de 56 miljoen euro, al kan dat met bonussen oplopen richting de 60 miljoen. Daarmee lijken ze hem nu weg te snoepen.

De voorbije dagen was er al de nodige kritiek van diverse ex-spelers van Liverpool en analisten over het talmend gedrag van Liverpool. Kost hen dat nu ook de toptransfer die ze wilden?