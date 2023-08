Xavi en Barça-voorzitter liggen op ramkoers: 'Laporta wil Neymar terug naar Camp Nou halen, maar niét om prijzen te winnen'

Xavi Hernandez en Joan Laporta liggen op ramkoers. Meer zelfs: de coach van FC Barcelona is niet gediend met de manier van werken van zijn voorzitter. In de hoofdrol: Neymar.

Neymar probeert al enkele seizoenen een terugkeer naar FC Barcelona te forceren. Sinds de komst van Xavi Hernandez leek dat dossier echter van de baan. De coach van Barça ziet in zijn voormalige ploegmaat immers geen sportieve meerwaarde.

Volgens de Spaanse kranten is Joan Laporta echter op eigen houtje – of beter gezegd: tegen de wil van Xavi – een transfer aan het bekokstoven. En het wordt een héél ingewikkelde constructie. De Catalaanse grootmacht heeft namelijk de middelen niet om Neymar terug te halen.

© Photonews

Volgt u even mee: Laporta heeft een deal met een (ongekende?) Saoedische club om Neymar weg te halen bij PSG. Vervolgens wordt Neymar verhuurd aan Barça. Het spreekt uiteraard voor zich dat de Catalanen als wederdienst enkele spelers richting het Midden-Oosten zullen sturen én enkele promowedstrijden moeten spelen.

Melkkoe

Xavi vreest echter dat Neymar de rust in de kleedkamer zal verstoren, maar dat is geen issue voor Laporta. De voorzitter van Barça ziet in de Goddelijke Kanarie een financiële melkkoe om merchandising te verkopen en sponsordeals binnen te halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…