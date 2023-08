'Dodi Lukebakio heeft beslissing genomen over nieuwe ploeg'

Na de degradatie van Hertha Berlin was snel duidelijk dat Dodi Lukebakio andere oorden zou opzoeken. Nu lijkt een deal helemaal rond.

Het gaat hard voor Dodi Lukebakio. Ook al speelde hij zich zelf in de kijker in Duitsland, toch zakte zijn ploeg na vorig seizoen naar de tweede klasse. Lukebakio ontwikkelde zich onder meer tot basisspeler bij de Rode Duivels.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Dodi Lukebakio beslist om te kiezen voor een nieuw avontuur bij Vincent Kompany en Burnley.

Hertha Berlin wacht voorlopig nog op de beslissing van de speler, maar die zou zo goed als rond zijn. Met de deal is een transfersom van 11 miljoen euro en 2 miljoen euro aan bonussen gemoeid.

Voor onze landgenoot ligt in de Premier League een contract voor de komende vier seizoenen klaar. Het lijkt slechts nog een kwestie van tijd vooraleer alles helemaal rond is. De enige zorg van Lukebakio is dat hij opnieuw in een ploeg met degradatiezorgen terecht komt.

In Berlijn heeft Lukebakio nog een contract voor één seizoen liggen, maar doordat de ploeg degradeerde naar de tweede klasse wil de Rode Duivel voor een nieuw avontuur kiezen.