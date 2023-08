Duurste Premier League-transfer ooit? Materiaalman Beerschot had Caicedo liever ergens anders gezien: "Zijn naam werd er al snel genoemd"

Twee seizoenen geleden nog een half jaar Beerschot, nu op weg om de duurste inkomende transfer ooit te worden in de Premier League. Liverpool is bereid om 127 miljoen euro neer te tellen voor Moises Caicedo, maar de Ecuadoriaan hapt (voorlopig) nog niet toe.

Seba Rodriguez, de materiaalman van Beerschot, had hem liever ergens anders gezien. "Ik ben zelf een grote supporter van Real Madrid en zijn naam werd ook al snel genoemd op El Chiringuito, een Spaanse talkshow over voetbal. Ik had hem liever in Madrid gezien. Dat is ook een leukere stad om te bezoeken", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij kent Caicedo persoonlijk erg goed. “Ik had Moisés vorige week nog aan de lijn. Toen dacht hij nog dat het Chelsea of Arsenal zou worden. Maar hij heeft wel altijd gezegd dat hij het liefst naar Man United of Liverpool wilde. Afwachten wat het zal worden."

Rodriguez, die de middenvelder nog probeerde te overtuigen in Beerschot te blijven, is verbaasd over hoe snel het allemaal gelopen is. "Maar de Premier League was zijn droom. Daarom is hij niet gebleven. De eerste maanden na zijn vertrek speelde hij geen minuut bij Brighton. Pas in april kreeg hij zijn eerste speelminuten. Toen is de trein vertrokken. Ik wist dat hij veel talent had, maar dat hij nu al bij een Engelse topclub kan tekenen is wel heel straf. Ik gun het hem alleszins van harte. Hij verdient het.”