KRC Genk komt met statement én klacht na intimidatie en provocatie van supporters

Voor aanvang van de wedstrijd Olympiakos-KRC Genk in de voorrondes van de UEFA Europa League werden de meegereisde supporters van KRC Genk in het bezoekersvak geïntimideerd en geprovoceerd door de lokale veiligheidsdiensten.

KRC Genk heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen grote inspanningen geleverd, samen met Olympiakos en de UEFA, om onze supporters een veilige wedstrijdbeleving te kunnen garanderen. Bij aankomst in het stadion werd echter duidelijk dat enkele gemaakte afspraken niet werden nageleefd.

In tegenstelling tot eerder afgesproken was er een politiemacht aanwezig in ons bezoekersvak. “Die dreef onze supporters zonder aanleiding in eerste instantie hoger in het bezoekersvak, waarna verschillende supporters, stewards en clubafgevaardigden ook fysiek werden belaagd”, laat de club weten.

“Absoluut ontoelaatbaar gedrag waar we als club zwaar aan tillen. We zijn meteen in overleg gegaan met Olympiakos en hebben reeds klacht neergelegd bij de UEFA. De onregelmatigheden werden ook opgenomen in het officiële wedstrijdverslag. De club beraadt zich over verdere te nemen stappen.”

“Tot slot willen we onze supporters, de meegereisde stewards en onze clubafgevaardigden bedanken om in deze moeilijke omstandigheden het hoofd koel te houden. Hun beheerste houding heeft verdere escalatie en potentiële veel grotere schade voorkomen.”