'Thierry Henry heeft bijzonder aanbod om als hoofdtrainer aan de slag te gaan'

Thierry Henry was tot het WK in Qatar assistent van de Rode Duivels. Voorlopig werkt hij niet meer als trainer.

Thierry Henry was jaren de rechterhand van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Na het WK in Qatar moest hij plaatsmaken in de technische staf van de nationale ploeg.

Op dit moment is de Fransman aan de slag als verslaggever en analist op televisie, maar hij is vragende partij om opnieuw aan de slag te gaan als trainer.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe ligt er een concreet voorstel op tafel voor Henry. Hij zou hoofdtrainer kunnen worden van de U21 van de Franse nationale ploeg.

Henry is echter één van de vier kandidaten. Vooral financieel lijkt het een probleem te worden, omdat Henry geen media-activiteiten meer mag doen als hij trainer wordt en daar eigenlijk wel op gerekend had.

In het verleden stond de Fransman als hoofdtrainer al bij AS Monaco en Montreal, maar een groot succes werd dat allebei niet. Henry ging deze week op gesprek voor de functie bij de nationale ploeg. Volgende week zou er duidelijkheid moeten zijn wie de job krijgt.