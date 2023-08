Wouter Vrancken spreekt klare taal na nederlaag in Griekenland

KRC Genk verloor donderdag met 1-0 van Olympiakos in de Europa League. Een te vermijden doelpunt dat viel na amper 23 seconden.

De Limburgers waren duidelijk niet wakker. Een foutje van McKenzie zorgde ervoor dat KRC Genk al heel vroeg op achterstand kwam. Een jammerlijke tegengoal die de terugmatch een stuk zwaarder maakt.

“We zijn nog altijd mensen. Don't shoot him”, zei Wouter Vrancken achteraf aan Het Laatste Nieuws over McKenzie. “Hij speelde nadien trouwens een goeie match.”

Zeker na de rust zat Genk goed in de wedstrijd en dat wou Vrancken duidelijk benadrukken. “Ik ben trots op hoe we ons in de wedstrijd wisten te knokken. We waren dominant, óp Olympiakos, ondanks onze jonge groep en ondanks de moeilijke omstandigheden hier. Dat is niet zo vanzelfsprekend.”

Al ontsnapte Genk ook aan de 2-0 of zelfs de 3-0. “De ene zal het zo zien, ik zie het anders. We hadden de wedstrijd onder controle. En we hadden ook enkele goede kansen. Alleen waren we niet efficiënt genoeg in het strafschopgebied. Maar het geloof en de overtuiging die ons voor rust ontbrak, zag ik in de tweede helft wél. Die was goed. We verdienden dan ook een gelijkspel, 1-0 is géén juiste uitslag.”