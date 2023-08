Doku krijgt staande ovatie in (laatste?) knalprestatie voor Rennes: "Een demonstratie"

Als dat geen visitekaartje afgeven is. Jérémy Doku speelde vandaag met Rennes de pannen van het dak en wist met 5-1 te winnen van Metz. Waarschijnlijk ook zijn laatste wedstrijd voor de Franse club.

Want de Belgische flankaanvaller staat dicht bij een overgang naar Manchester City. Een persoonlijk akkoord is al in kannen en kruiken, nu zou ook een akkoord tussen de clubs aanstaande zijn. Er wordt gewag gemaakt van een transfer van om en bij de 66 miljoen euro.

En Jérémy Doku zelf? Die zette vandaag zijn aanstaande droomtransfer extra kracht bij. Na een sterke prestatie en doelpunt wist hij Rennes naar een 5-1-zege te helpen tegen Metz. Een staande ovatie was dan ook zijn deel.

"Het was misschien wel zijn beste wedstrijd sinds ik hier ben", zei trainer Bruno Genesio na de wedstrijd. En meteen ook zijn laatste?