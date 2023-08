Bizarre vergelijking? "Tielemans doet me wat denken aan Sambi Lokonga"

In de grote trainersenquête van HUMO werden ook verschillende analisten gepolst naar hun verwachtingen voor het seizoen van de Belgen. Eddy Snelders kijkt bijvoorbeeld met spanning uit naar wat Youri Tielemans bij Aston Villa gaat presteren.

Want Tielemans heeft dringend nood aan goeie prestaties om zijn statuut bij de Rode Duivels te behouden. "Geen nieuweling, een ancien - maar wel één die zich dringend moet herpakken. Ik wil zien of hij zijn niveau van drie jaar geleden nog terugvindt", aldus Snelders.

Tielemans had de man moeten worden die de Rode Duivels voor vele jaren op zijn schouders nam. "Maar het is steil bergaf gegaan met hem, zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg. Hoe kun je zijn selectie dan nog rechtvaardigen? Hij is nu naar Aston Villa, zal hij daar spelen?"

Al is volgende vergelijking toch wel wat bizar. "Het doet me wat denken aan Sambi Lokonga: een opkomend talent, naar Arsenal getransfereerd, maar daar mocht hij niet meedoen. Hij ging naar Crystal Palace. Als hij daar drie keer de bal had geraakt, stond het in de krant. Maar ook daar mag hij niet meer meedoen. Dan kun je hem ook niet oproepen, hè."