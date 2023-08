Bonsu Baah (18) verklaart waarom hij voor Racing Genk koos, Wouter Vrancken tempert de verwachtingen

Een schot van de amper 18-jarige Christopher Bonsu Baah zorgde voor de 0-1 zege van Racing Genk bij Cercle Brugge. Iedereen bij de Limburgers is lovend voor de Ghanees.

Racing Genk telde begin juli maar liefst 5,2 miljoen euro neer voor Bonsu Baah bij het Noorse Sarpsborg, dat hem slechts drie maanden eerder weghaalde in zijn thuisland Ghana. Het transferbedrag kan zelfs nog oplopen tot 7 miljoen euro. En dat terwijl de marktwaarde van Bonsu Baah op dit moment op slechts 1,2 miljoen euro wordt geschat.

Maar Racing Genk was snel overtuigd van Bonsu Baah en snoepte hem voor de neus van onder meer Brighton weg. "Maar Genk is de ideale opstap voor een jonge speler als ik. Hier geven ze talenten de kans en krijg je de tijd om door te groeien."

Bij de Limburgers vond Bonsu Baah zijn zeven jaar oudere landgenoot Joseph Paintsil, die op dezelfde positie speelt. "Bonsu heeft zoveel kwaliteit. Het is een speler waarvoor je naar het stadion komt. Je moet hem gewoon laten doen. Als hij zich vrij voelt, brengt hij altijd iets", zei Paintsil over Bonsu Baah.

Vrancken onder de indruk

Ook Genk-coach Wouter Vrancken is onder de indruk van de jonge Ghanees. "Een ongelooflijke jongen om mee te werken. Hij lacht altijd, hij werkt altijd. Hij vraagt gewoon wat hij moet doen en voert dat uit binnen zijn eigen kwaliteiten. We zouden ook niets anders durven vragen aan hem. Hij gaat er altijd vol in, zoals ik het graag heb."

Maar het is niet dat Bonsu Baah nu snel in de basis moet worden verwacht bij Racing Genk. "We moeten er niet teveel, te snel van verwachten. Geef hem tijd zodat hij kan groeien en belangrijker zijn", tempert Vrancken.