De Bruyne krijgt weer een collega-Rode Duivel naast zich bij Manchester City, deal in stroomversnelling

Deze week moet er duidelijkheid komen. Gisteren werd er nog gezegd dat er geen officieel bod was van Manchester City op Jérémy Doku, maar intussen is er wel al het een en ander veranderd. De winger lijkt zo goed als zeker onderweg naar de ploeg van Pep Guardiola.

De interesse is niet nieuw. City verloor Riyad Mahrez en zag in Doku de ideale vervanger. Nu zijn ze ook klaar om te handelen. Naar wat we horen nadert Doku een persoonlijk akkoord met de Engelse kampioen.

Afgelopen weekend scoorde Doku nog in de 5-1-zege tegen Metz en kreeg hij een staande ovatie van het publiek voor zijn prestatie. Vandaag zou hij al op het vliegtuig richting Manchester kunnen zitten.

Doku moet de duurste uitgaande transfer ooit worden van Rennes. Dat staat nu op 35 miljoen euro, maar daar willen ze flink over gaan. Zelf betaalden ze nog 26 miljoen aan Anderlecht, dat ook nog een doorverkooppercentage heeft en dus ook nog enkele miljoenen mag verwachten.

Rennes verwacht dan ook vandaag nog een officieel bod. "Er zijn aanbiedingen die je moeilijk kan weigeren, maar die zijn er nu nog niet", zei coach Bruno Génésio gisteren nog. "Maar dat er interesse is, kan ik niet ontkennen."