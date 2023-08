Debacle dreigt voor Romelu Lukaku, niemand die het nog weet

Bij Juventus hebben ze het opgegeven na alle protesten van de supporters rond de komst van Romelu Lukaku. De deal met Chelsea lijkt voorgoed in het water te zijn gevallen en Big Rom zit met een probleem.

Het lijkt het debacle van de zomermercato te gaan worden. Eerst blies Lukaku de bruggen met oude liefde Inter op over een terugkeer. Daarna zette hij in op een transfer naar Juventus, maar daar waren de fans van de Oude Dame niet mee opgezet.

De deal met Chelsea hing ook af van een ruil met Dusan Vlahovic, die bij Juventus nog altijd zeer geliefd is. Ook die zou niet meer vertrekken, want coach Allegri is heel tevreden over zijn huidige kern. "De kans is erg klein dat er nog nieuwe spelers zullen bijkomen", zei hij gisteren.

En nu? Niemand die het weet, want bij Chelsea heeft hij ook geen perspectieven meer. Vanuit Saoedi-Arabië is er nog altijd interesse, maar de 30-jarige Rode Duivel heeft daar weinig zin in. Hij wil zich nog altijd tonen in Europa. Maar wie o wie gaat er zich melden?