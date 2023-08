Kleine troost voor Standard: Disciplinair Comité geeft hen zo goed als gelijk

Standard kreeg gisteren in de slotfase een penalty tegen nadat Nathan Ngoy aan het truitje van Charleroi-spits Dabbagh ging hangen. Ngoy kreeg daarvoor ook rood van scheidsrechter Nicolas Laforge.

Over die penalty was er al veel te doen, want Ngoy kreeg voorafgaand de truitje-trekfase ook zelf een duw van de spits, waardoor hij onder de bal ging. Bij Standard begrepen ze dan ook niet dat de eerste fase niet bestraft werd en dat de VAR dat dus niet zag.

Ngoy kreeg rood, maar is nu slechts één speeldag geschorst, met uitstel. Dat betekent dat hij gewoon kan spelen tegen Cercle Brugge volgende zaterdag. Het is een schrale troost voor de Rouches, want door die fase verloren ze twee belangrijke punten.