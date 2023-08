Na de vroege 'Bloed, zweet en tranen'-gezangen: zo is de onvrede van de supporters binnengekomen bij KV Mechelen

Vroeg op het seizoen is er al grote onvrede bij de supporters van KV Mechelen. Trainers en spelers kunnen hen enkel gelijk geven.

Speeldag 3 en het was al zover. 'Wij willen bloed, zweet en tranen' en 'Shame on you': de gebruikelijke gezangen van supporters die hun onvrede willen tonen, galmden door het Edmond Machtensstadion. De fans die hun team aan het werk zagen tegen RWDM, hadden duidelijk de indruk dat er een gebrek aan overgave was bij KV Mechelen.

"Ze hebben honderd procent gelijk", zegt Geoffry Hairemans over het ongenoegen van de aanhang. "In de vorige matchen was dat misschien niet zozeer het geval, maar tegen RWDM leken we niet onszelf. Er was heel weinig vertrouwen en we leden veel balverlies. We leken wel op zoek naar onszelf."

© photonews

"Ze hebben groot gelijk dat ze 'Bloed, zweet en tranen' zingen", vindt de middenvelder dan ook. "Als je ziet hoeveel supporters de verplaatsing naar Sint-Jans-Molenbeek maakten, dan is het jammer dat we hen zo teleurstellen. We zullen er allemaal samen moeten zien uit te geraken."

Een ongemakkelijke situatie, want KV Mechelen heeft het wel nodig dat de fans achter de ploeg staan. "Ze zijn terecht boos, natuurlijk", weet ook trainer Steven Defour. "Los van het feit dat je op technisch of tactisch vlak minder goed kan spelen, moet de mentaliteit veel beter."