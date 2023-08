Nieuwe domper voor Kevin De Bruyne bij Manchester City

Kevin De Bruyne reist niet mee naar Griekenland voor de Europese Supercup. Dat laat Manchester City weten.

Kevin De Bruyne blijft op de sukkel. Afgelopen vrijdag moest hij de strijd in het eerste competitieduel op bezoek bij Burnley staken. Hij had opnieuw last van de hamstringblessure waarmee hij eind vorig seizoen kampte.

De Engelse club laat weten dat Kevin De Bruyne niet meereist naar Griekenland voor de Europese Supercup, het duel tussen de winnaars van respectievelijk de Champions League en de Europa League. Tegenstander is Sevilla.

Onze landgenoot onderging al een hele reeks medische tests om na te gaan hoe ernstig de blessure is. Trainer Pep Guardiola liet al weten dat hij dinsdag een update zal geven over de blessure van de Rode Duivel.