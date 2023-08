Bijzonder positief te rapen uit de ziekenboeg van KRC Genk

KRC Genk heeft aardig wat belangrijke spelers in de lappenmand. Toch is er ook goed nieuws te horen in de ziekenboeg.

Trainer Wouter Vrancken moet bij de Limburgers toch aardig wat spelers missen. Anouar Ait El Hadj hinkte in de tweede helft naar de kant. Mike Trésor had hetzelfde loos aan de quadriceps na het duel in Athene en was op Cercle Brugge niet van de partij.

Voor de terugmatch van donderdag in eigen huis mag er normaal geen probleem meer zijn voor Trésor. Vrancken rekent erop dat hij volledig fit zal zijn. Dat geldt ook voor Alieu Fadera die al steviger kan trainen.

Goed nieuws is er zowel van Bryan Heynen en Matias Galarza. Zij zullen allebei geen maanden, maar slechts enkele weken out zijn. Heynen zal deze week nog de looptrainingen hervatten, maar het Europese duel komt nog te vroeg. De enkelblessure van Galarza is ook minder erg dan eerst gedacht.