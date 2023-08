OFFICIEEL: Braziliaanse superster is volgende in de rij die naar Saudi-Arabië trekt

"Ik ben in Saudi-Arabië. Ik ben Hilal", klinkt het bij de sterspeler. Neymar zal 100 miljoen euro per jaar verdienen bij de club die eerder ook al Kalidou Koulibaly en Ruben Neves binnenhaalde.

"Het is altijd lastig om afscheid te nemen van een speler met uitzonderlijke kwaliteiten als Neymar", reageert Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van PSG. "Ik zal de dag waarop hij naar ons is gekomen nooit vergeten. Hij heeft onze club en het project de voorbije zes jaar zoveel bijgebracht."

Vijf keer werd Neymar landskampioen met de Parijzenaars, maar de Champions League winnen lukte hem niet met de Franse topclub. Aanvankelijk had de Braziliaan zijn zinnen gezet op een terugkeer naar FC Barcelona, maar de Catalanen hebben het financieel nog steeds moeilijk.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ