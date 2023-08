Miljoenentransfer op komst? 'Nederlandse topclub in concurrentie met clubs uit Premier League voor sterkhouder Antwerp'

Bij Royal Antwerp gaat het ook dit seizoen meteen goed. Tegen Kortrijk werd wild uitgehaald: 6-0. Ondertussen is er wel nog de nodige belangstelling in een sterkhouder.

Royal Antwerp FC moet nog opletten tot het einde van de transfermarkt dat het geen sterkhouders zal zien vertrekken. Eentje staat alvast in de belangstelling.

Gaston Avila is er zo eentje. Bij Ajax zijn ze op zoek naar een nieuwe linkerflankverdediger. Nicolas Tagliafico is de topkandidaat daarvoor.

Premier League?

Maar de looneisen van de ex-Ajacied liggen te hoog, waardoor ze op zoek zijn naar een alternatief. Een bedrag van 12 miljoen euro richting Antwerpen ligt op tafel.

Volgens Gazet van Antwerpen is Ajax Amsterdam bovendien niet de enige ploeg die wel wat ziet in de speler van The Great Old. Ook diverse ploegen uit de Premier League hebben hem op de radar staan.