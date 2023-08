Strafschoppen in Genk-Olympiakos: Vrancken denkt er het zijne over na Servette-debacle

KRC Genk moet donderdag een 1-0-achterstand uit de heenmatch in de Europa League ophalen. De kans zit erin dat de match op strafschoppen uitdraait.

De overwinning tegen Cercle Brugge heeft duidelijk deugd gedaan in Limburger. “Zeker door de manier waarop”, laat Wouter Vrancken weten op zijn persconferentie.

Vrancken vindt dat er wat meer respect mag zijn voor zijn spelers en speelstijl. “Als we aanvallend spelen, zouden we te veel ruimtes weggeven. Nu geven we geen ruimte weg, maar dan is het een teken dat de tegenstander slecht is? Ik weet niet wat de verdedigers nog kunnen doen, om goed te zijn.”

Donderdag moet er hoe dan ook gescoord worden. “We moeten iets meer geloof hebben in de dingen die we doen, aanvallend dan. Als er iets beter kan na de heenmatch, was het dat we aanvallend extra kruiden nodig hebben. Al hebben we dat de laatste twintig minuten van de match daar al heel goed gedaan, waardoor we dominant speelden en kansen creëerden.”

Wat ook kan is een strafschoppenreeks om te beslissen wie doorstoot. Daarin liep het grondig mis tegen Servette. “Er zijn momenten waarin er keepers beschikbaar zijn om daaraan te werken. Iemand die van zichzelf vindt dat die dat nodig heeft, kan dat altijd doen. Maar ik heb geen kinderachtig 'penaltycupke' georganiseerd, of met luidsprekers het stadion nagebootst.”