Vandenbempt heeft oplossing klaar voor middenveld van Rode Duivels nu De Bruyne er niet is

De Rode Duivels zullen volgende maand opnieuw heel wat sterkhouders missen. Zeker de nieuwe afwezigheid van Kevin De Bruyne weegt zwaar door.

Analist Peter Vandenbempt denkt dat bondscoach Domenico Tedesco door alle afwezigen stevig in zijn haren krabt. “Dit is toch niet de Belgische nationale ploeg die hij in gedachten had toen hij zijn handtekening zette”, klinkt het bij Sporza.

Geen Courtois of De Bruyne en ook heel veel vraagtekens bij de fitheid van Lukaku. Het grootste probleem is wel het middenveld, zonder De Bruyne. “Misschien vult hij nu zijn middenveld op een andere manier in, hij gaf al blijk van tactische flexibiliteit. Een 4-4-2 kan, met Trossard dicht bij de spits”, stelt Vandenbempt voor.

Er zijn heel wat spelers die het nodige talent hebben. “Al die jongens die genoemd worden voor dure transfers moeten bij België nog bewijzen dat ze in de buurt kunnen komen van het niveau van de generatie ervoor. Dat potentieel lijken ze te hebben, maar zeker zijn we niet.”

De jeugd krijgt dus ideale kansen om zich te bewijzen bij de Rode Duivels.