Nu dan maar stunten tegen Union? KV Mechelen-speler houdt dan wel pleidooi om geweer van schouder te veranderen

Union kende een absolute droomstart, KV Mechelen een tegenvallende. Betekent dit dat een stunt komende zaterdag uitgesloten is? Helemaal niet, als we voortgaan op de geschiedenis. Al liggen ze er in Mechelen vooral van wakker om wat goed te maken.

KV Mechelen speelde dit seizoen al tegen ploegen als Antwerp, Club Brugge en KAA Gent. Het is dus zeker niet de eerste ontmoeting met een grote ploeg die er zit aan te komen. Met een 9 op 9 kende Union wel een kanonstart onder Blessin. Desondanks is het misschien toch de topploeg die Malinwa het beste ligt.

"Dat we in het verleden thuis tegen Union al eens een resultaat speelden, wil niets zeggen", geeft Geoffry Hairemans meteen aan. Het is een verwijzing naar de klinkende 3-0 waar de Brusselaars aan het begin van vorig seizoen mee huiswaarts gestuurd werden.

© photonews

"We moeten gewoon opnieuw het DNA tonen waar Mechelen voor bekend staat", benadrukt Hairemans. Dat bleef vorig weekend in het Edmond Machtensstadion danig afwezig. "We moeten voluit aanvallen zoals we dat de voorbije jaren gedaan hebben."

Een opvallende stelling van de creatieve middenvelder, want dat zou betekenen dat de aanpak van de voorbije wedstrijden overboord wordt gegooid. Uitkijken naar de speelwijze dus, al hebben ze na een 1 op 9 vooral een zege nodig in Mechelen. Maakt niet uit met welk verschil. "Als we één keer meer scoren dan de tegenstander, ben ik al tevreden."