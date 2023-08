OFFICIEEL: Union haalt opvolger voor Victor Boniface bij opmerkelijke club

Bij Union vertrokken al heel wat spelers. Maar nu hebben ze ook eindelijk een nieuwe aanwinst te pakken.

De leegloop bij Union was de afgelopen weken groot. Teddy Teuma (Stade Reims), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Siebe Van Der Heyden (Mallorca), Ismaël Kandouss (KAA Gent), Senne Lynen (Werder Bremen) en Bart Nieuwkoop (Feyenoord) vertrokken al.

Als vervangers deed Union vooral een beroep op spelers die vorig seizoen op de bank zaten. Zo kregen onder meer Cameron Puertas, Casper Terho, Dennis Eckert en Koki Machida al hun kans dit jaar van nieuwe coach Alexander Blessin.

Eindelijk offensieve versterking

Maar van nieuwe versterkingen voorin was er nog geen sprake. Tot nu, want Union stelde vrijdag de 23-jarige Algerijnse spits Mohammed Amoura voor. Amoura komt over van het Zwitserse FC Lugano voor zo'n 4 miljoen euro. De Algerijn tekent ook voor 4 jaar bij Union, met de optie op nog een extra jaar.

Dat is op zich opmerkelijk, want komende donderdag ontvangt Union Lugano in de play-offs van de Europa League. Een week later trekt Union dan naar Zwitserland om de groepsfase van de Europa League af te dwingen.