Voormalig topspits schiet te hulp: "Lukaku krijgt niet het respect dat hij verdient, hij kan matchen op zijn eentje winnen"

Romelu Lukaku heeft het moeilijk om aan een nieuwe club te geraken. En dat verwondert Dwight Yorke, voormalig topspits van Manchester United.

Romelu Lukaku staat nog aan de zijlijn bij Chelsea en weet niet wat zijn toekomst zal brengen. Al zijn er wel weer gesprekken met Juventus gaande. Terwijl zijn situatie Engeland en Italië verdeelt tussen mededogen en verraad, schoot een voormalige Premier League- en Manchester United-legende, Dwight Yorke, Lukaku te hulp.

"Hij is uiteraard in staat om bij een top 6-club te spelen. Ik denk dat United of Tottenham Lukaku op korte termijn moeten lenen en ermee instemmen een deel van zijn salaris te betalen. Hij krijgt niet het respect dat hij verdient, een enthousiaste Lukaku kan wedstrijden winnen in zijn eentje."

"Als je met de besten wilt concurreren, is Lukaku die speler die 15-20 doelpunten kan maken in een seizoen, wat onbetaalbaar en moeilijk te vinden is. Degene die hem in de vorm van een uitleenbeurt krijgt, zal een goede deal hebben gekregen", zegt de oud-spits bij OLBG.com