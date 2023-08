OFFICIEEL: Voormalige sterkhouder van Anderlecht tekent contract tot 2026 bij Burnley

Josh Cullen heeft een nieuw contract voor drie seizoenen getekend bij Burnley FC. Hij ligt op die manier tot medio 2026 vast op Turf Moor.

De Ierse middenvelder volgde in het zog van Vincent Kompany naar Burnley. Hij wierp zich vorig seizoen op tot één van de sterkhouders in de kampioenenploeg.

Josh Cullen has signed a new three-year deal at the Club, keeping him at Turf Moor until 2026 🙌