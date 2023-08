Toch een lichtpuntje bij Racing Genk? Publiekslieveling lijkt helemaal terug te zijn

Twee seizoenen geleden stak hij zijn neus aan het venster als 18-jarige flankspeler. Vorig seizoen volgde na een gescheurde kruisband vooral een seizoen van revalidatie. Door de transfers leek hij wat weg te deemsteren bij Genk maar tegen Charleroi liet hij zijn klasse zien.

We hebben het natuurlijk over Luca Oyen. Het Genkse jeugdproduct is nog altijd een publiekslieveling, dat was duidelijk bij zijn invalbeurt. Het luidste decibelniveau van de Cegeka Arena die zondagmiddag, al werd er wel niet gescoord.

In het halfuur dat hij kreeg toonde Oyen dat hij opnieuw helemaal terug is. Niet alleen met een fluwelen balbehandeling maar ook met doelgerichtheid. Spijtig genoeg voor hem stond Koffi heel goed te keepen in Genk. Samen met El Khannouss zijn het nummer 24 en 34 van Racing Genk een lust om naar te kijken.

Ik hoop dat Vrancken het licht gezien heeft en Oyen vanaf nu eindelijk eens in de basis zet. PS: Jeugdploeg wint met 2-5 en doet wat A-team niet kan : Scoren. Misschien loopt daar wél een goede spits rond. #krcgenk #gnkcha — Louis Rosé (@LouisRo94) August 20, 2023

"Wist dat ik gretig moest zijn"

Tegen Eupen mocht hij bij een 0-1 achterstand een kwartier invallen, nu kreeg hij wat meer tijd. Verder rekende Vrancken nog niet op de youngster. Al hoopt hij nu wel zijn trainer te hebben overtuigd met zijn invalbeurt.

"Ik wil natuurlijk altijd zo veel mogelijk spelen", zei hij na de wedstrijd tegen Charleroi. "Dat probeer ik ook te tonen op training dat ik klaar ben om de ploeg te helpen. Maar de coach maakt de keuze."

"Daarom wist ik ook dat ik me vandaag bij mijn invalbeurt moest tonen en gretig moest zijn. Ik moest veel loopacties maken in de rug van de defensie en dat lukte ook. Enkel aan efficiëntie ontbrak het ons vandaag. Donderdag? Ik hoop dat ik mag spelen maar we zullen zien", besluit hij.