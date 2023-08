Analist ziet dat Standard-bestuur gevaarlijk spelletje speelt: "Ze gaan problemen krijgen!"

't Is dezer dagen niet al te leuk vertoeven bij Standard. De ploeg zag belangrijke spelers vertrekken en niet vervangen worden. Vooral omdat eigenaar 777 Partners de vinger op de knip houdt. Analist Philippe Albert ziet dat ze een gevaarlijk spelletje spelen.

Standard startte met 1 op 12, maar wat nog onrustwekkender is: het niveau is bedroevend. "Hoe verder we komen in de competitie, hoe slechter het is. Ze hebben 3 of 4 haalbare wedstrijden, ik heb een beetje naar hun schema gekeken", aldus Philippe albert bij de RTBF.

"Als Standard in de volgende 5 wedstrijden niet minstens 9 of 10 punten uit 15 pakt, hebben ze tot aan de pauze een hels programma. Ze spelen tegen alle grote ploegen in het kampioenschap. …", analyseerde hij.

Carl Hoefkens wordt voorlopig nog grotendeels gerust gelaten door de achterban. "De supporters zijn vrij rustig, en dat is op dit moment maar goed. In de huidige situatie neem ik mijn hoed af voor de supporters, of het nu die van Standard, RWDM of Charleroi zijn. Ze hebben het moeilijk."

"Maar ik heb het gevoel dat het niet lang zal duren. Als er nog eens een of ander negatief resultaat is, zal het management moeten kopen. Anders moeten komen ze in ernstige problemen."