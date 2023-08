Saelemaekers kan naar iconische ploeg, belangstelling wordt bevestigd

Als er een deur dicht gaat, zal er wel ergens anders een venster opengaan, luidt het gezegde. Wel, voor Alexis Saelemaekers lijkt dat het geval. De 24-jarige Rode Duivel moet vertrekken bij AC Milan, maar zou weldra al een nieuwe club kunnen vinden.

Saelemaekers traint op dit moment apart van de groep bij de Rossoneri. Door de vele aankopen is hij overbodig geworden terwijl hij vorig seizoen toch nog 39 matchen speelde voor Milan. Maar nu mag hij dus vertrekken en dat deed pijn.

Wat wel kan verzachten is dat er heel wat ploegen geïnteresseerd zijn in de snelle en vinnige flankspeler, die overal wat kan depanneren. Volgens Abdellah Rouma, journalist bij RTL, is Olympique Marseille in de dans gesprongen voor het jeugdproduct van Anderlecht.

Zij zouden echter niet de enigen zijn, maar voor Saelemaekers zou het alvast een goed land zijn om zich weer in de kijker te spelen. Hij spreekt uiteraard de taal en de Franse competitie zou hem wel moeten liggen.